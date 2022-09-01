ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский сейчас исключает любые переговоры с оккупантами

2022-09-01 11:34

Украинский лидер заявил, что говорить о чем-либо с врагом можно будет только после того как последний руССкий солдат уберется с территории нашей страны. Или своим ходом или же по частям в черном мешке.

«Для любых переговоров нужно, чтобы обе стороны хотели. Это еще одна публичная ложь российской власти, они не готовы к переговорам, они их не хотят.

Это просто аллигатор с ненасытным чувством всего чужого. Как бы вы с ними не говорили сегодня, они все равно через полгода придут за другой нашей территорией», - считает Владимир Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ отбили 4 села в Херсонской области. Об этом сообщила CNN, ссылаясь на источник в ВСУ.

Сейчас продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения ВСУ, для того, чтобы не допустить привлечения вражеских резервов.