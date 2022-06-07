Политика Кто и почему пытается подтолкнуть Украину к невыгодному результату переговоров с оккупантами

2022-06-07 09:34

Украину пытаются подталкивать к невыгодному результату переговоров с роССией о прекращении войны, заявил президент Владимир Зеленский.

"Никаких переговоров о каких-либо планах у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне нуля находятся. Конечно, всем хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которые есть свои интересы. Опять-таки разные: как финансовые, так и политические", – сказал он.

Украинский лидер также признал, что в мире растет связанная с войной определенная усталость и "люди хотят какого-то результата для себя, а нам с вами нужен результат – для нас".

"Так вот, структуры решения вопроса этой войны с результатом положительным (для Украины) я с ними не обсуждал", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что работать по этому вопросу нужно "со всеми европейскими государствами, мировыми государствами".