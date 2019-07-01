Политика У Зеленского впервые раскрыли детали будущих переговоров с Россией

2019-07-01 11:15 930

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Украина все еще будет использовать международных посредников для переговоров с Россией. 

"Я так понимаю, что будем все еще использовать международных посредников", - сообщил Богдан в интервью "РБК-Украина".

Богдан добавил, что есть мнение международных партнеров, что политические разговоры возможны только в нормандском формате.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для того, чтобы восстановить "нормандский формат", должны быть реальные действия Украины и РФ.

Вместе с тем федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что она приветствует возобновление "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Андрей Богдан пояснил, как положить конец скандалам с переименованиями в Киеве

2019-07-01 14:14 144

Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко

2019-07-01 10:14 7716

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

2019-06-30 12:30 1986

"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом

2019-06-29 11:00 4161

Еще новости в разделе "Политика"

Сегодня Финляндия возглавила Совет Евросоюза - мандат продлится до конца года

2019-07-01 13:45 117

ЦИК допустил партию Саакашвили до выборов в Раду и уже внес в бюллетень

2019-07-01 12:44 162

У Зеленского впервые раскрыли детали будущих переговоров с Россией

2019-07-01 11:15 930

В Одессу прибыла ударная военно-морская группировка НАТО

2019-07-01 10:42 285
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сегодня Финляндия возглавила Совет Евросоюза - мандат продлится до конца года 2019-07-01 13:45 117
ЦИК допустил партию Саакашвили до выборов в Раду и уже внес в бюллетень 2019-07-01 12:44 162
У Зеленского впервые раскрыли детали будущих переговоров с Россией 2019-07-01 11:15 930
В Одессу прибыла ударная военно-морская группировка НАТО 2019-07-01 10:42 285

Лента

15:15 Майдан в Гонконге: Полиция применила дубинки и слезоточивый газ, много пострадавших
14:43 Нино Катамадзе срочно удалила в Facebook сообщения об отказе выступать в Москве
14:14 Андрей Богдан пояснил, как положить конец скандалам с переименованиями в Киеве
13:52 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ НА ТАМОЖНЕ ПОРОЧИТ ЧЕСТЬ СБУ
13:45 Сегодня Финляндия возглавила Совет Евросоюза - мандат продлится до конца года
фото 13:12 В аэропорту США взлетающий самолет врезался в ангар - много погибших
12:44 ЦИК допустил партию Саакашвили до выборов в Раду и уже внес в бюллетень
12:16 С 1 июля украинцам придется платить налог на посылки из-за рубежа
КАРТА 11:43 Впервые за долгое время сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений
11:15 У Зеленского впервые раскрыли детали будущих переговоров с Россией