Политика У Зеленского впервые раскрыли детали будущих переговоров с Россией

2019-07-01 11:15 930

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Украина все еще будет использовать международных посредников для переговоров с Россией.

"Я так понимаю, что будем все еще использовать международных посредников", - сообщил Богдан в интервью "РБК-Украина".

Богдан добавил, что есть мнение международных партнеров, что политические разговоры возможны только в нормандском формате.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для того, чтобы восстановить "нормандский формат", должны быть реальные действия Украины и РФ.

Вместе с тем федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что она приветствует возобновление "нормандского формата" в рамках Минского процесса.