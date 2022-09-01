Мир В москве погиб глава совета директоров "ЛУКОЙЛа": выпал из окна больницы

2022-09-01 19:00

 

Председатель совета директоров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник

Прямая речь: "Сегодня утром (1 сентября - ред.) Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался".

Детали: На месте происшествия работают сотрудники росссийских правоохранительных органов.

СМИ отметили, что пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

Справка: Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "ЛУКОЙЛа". С момента создания АО занимал в "ЛУКОЙЛе" руководящие посты. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании.

В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

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