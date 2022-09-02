Евросоюз принял решение не признавать паспорта, выданные врагом на захваченных украинских территориях

Евросоюз принял решение не признавать российские паспорта, выданные на захваченных украинских территориях.
"Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров стран ЕС в Праге.
Напомним, ЕС готовится максимально усложнить оформление виз для русских. Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.
Первые серьезные шаги в этом плане уже сделаны.