ВОЙНА В Украине Евросоюз принял решение не признавать паспорта, выданные врагом на захваченных украинских территориях

2022-09-02 11:34

Евросоюз принял решение не признавать российские паспорта, выданные на захваченных украинских территориях.

"Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров стран ЕС в Праге.

Напомним, ЕС готовится максимально усложнить оформление виз для русских. Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.

Первые серьезные шаги в этом плане уже сделаны.