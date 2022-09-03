ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: в МВД рассказали о 2 путях выезда за границу для мужчин

2022-09-03 12:30

С 1 сентября должно было заработать разрешение мужчинам-предпринимателям выезжать за границу при залоге в 200 тысяч гривен. Однако пока эта схема не заработала. И все же, в МВД объяснили, что есть 2 пути выезда за границу для мужчин.

Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. Он отметил, что, кроме этих путей, беспрепятственно выехать за границу могут мужчины с ограниченными возможностями или многодетные родители.

По его словам, для всех остальных мужчин есть 2 пути уехать за границу:

Первый – мужчины-волонтеры могут податься через благотворительные фонды или проекты.

Смирнов пояснил, что для этого нужно податься на уровне ОГА, они согласуют, внесут в соответствующую систему "Путь" и тогда мужчины могут выехать на месяц из Украины, чтобы перевезти автомобиль или другую гумпомощь.

Второй – предложение от Минэкономики – выезд ФЛП, но там есть много условий.

"То есть это должны быть мужчины из экспортно-ориентированных компаний, уехать могут не более 10 человек, нужно залог в 200 тысяч гривен и отсутствие долгов", – ответил советник министра МВД.

Мы должны понимать ключевую историю: война – это всегда и война ресурсов. То есть если у нас не будет ресурсов для войны, не будет возможности закупать амуницию и боеприпасы, то мы быстро проиграем войну,

– заверил Смирнов.

По его мнению, это правильно, это было сделано, чтобы бизнес мог выезжать и заключать много договоров и контрактов.

"Это правильный шаг. Но я не знаю, работает ли последний вариант, я тоже слышал, что он заработает с 1 сентября. Это вопрос в подчинении Минэкономики", – добавил он.

Важно! Для того чтобы покинуть Украину, предпринимателям нужно отвечать четко определенным критериям: своевременно подать налоговую отчетность; не иметь задолженности по уплате ЕСВ; выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

Предварительно предприниматель должен внести 200 тысяч гривен залога на счет в Ощадбанке. Эти деньги вернут после того, как мужчина вернется в Украину. Кроме того, в командировку за границу могут уехать не более 10 человек из компании.