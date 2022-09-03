ВОЙНА В Украине Первые выходные осени будут прохладными: прогноз погоды в Украине на 3-4 сентября

2022-09-03 20:00

 

3-4 сентября в северных, центральных, Ровенской, большинстве районов Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Донецкой, Херсонской областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Выходные, 3-4 сентября, в Украине будут прохладными и в некоторых регионах дождливыми и ветреными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 3 сентября ночью в большинстве западных и Винницкой областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди, днем в Карпатском регионе, центральных, большинстве южных, Сумской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°, днем 14-19°, в юго-восточной части 22-27°.

В воскресенье, 4 сентября, в восточной части умеренные, ночью и в южных и большинстве центральных областей, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на Закарпатье до 25°, в южной части ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киеве на выходных будет сухо. В субботу, 3 сентября, температура ночью 8-10°, днем 17-19°. В воскресенье, 4 сентября, температура ночью 9-11°, днем 18-20°. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

 

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