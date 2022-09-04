ВОЙНА В Украине У роССии в запасе много боевой техники, но есть нюанс

2022-09-04 12:30

Кремль столкнулся с проблемой комплектования новых военных подразделений боевой техникой. Из-за масштабных потерь и проблем с производством, вследствие санкций технику снимают с хранения. Затем, без регламентных работ, что сказывается на боеспособности, отправляют в подразделения. Таким образом, показатель небоеспособной техники достиг уже 40%. В связи с этим, новый армейский корпус россия сформирует к концу ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, история с третьим армейским корпусом растянется до ноября 2022 года. Он указал на две проблемы: человеческий ресурс и оснащение техникой.

Чтобы подготовить специалиста, необходимо 3-4 месяца. И это отражается на скорости укомплектования.

Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на территорию Украины в феврале-марте.

«Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок», – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, шесть месяцев войны в Украине истощили российскую армию в живой силе и привели к масштабному расходу вооружений и военной техники. Что касается оружия, то потери уже невозможно восполнить в полной мере, так как из-за санкций россия не может осуществлять полноценное промышленное производство. Речь идет об управляемых ракетах, артиллерийских снарядах, бронетехнике. Их запасы исчерпаются к концу 2022 года. Также из-за проблем в промышленности под угрозой возможность применения военной авиации.