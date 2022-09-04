ВОЙНА В Украине Военный эксперт назвал количество гаубиц и HIMARS, необходимых для победы

2022-09-04 17:00

Чтобы победить Российскую Федерацию, нашей стране необходимо 80-100 ракетных комплексов HIMARS и 200 гаубиц натовского калибра. Заявление об этом было сделано военным экспертом Олегом Ждановым.

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По словам специалиста, 20 ракетных комплексов HIMARS для решения огневых задач по всей линии фронта украинской армии недостаточно. Их должно быть хотя бы 80. Оптимальным количеством является 100 единиц HIMARS. Кроме этого, ВСУ требуется буксируемая артиллерия в количестве 200 стволов.

Жданов подчеркнул, что победа в этой войне однозначно будет за нами. События на фронте развиваются в пользу Украины. У Кремля закончилась обученная штурмовая пехота. Сейчас на той стороне воюют в основном военнообязанные, которые когда-то проходили срочную службу. Украинская армия обучает солдат непрерывно. Они осваивают новые виды вооружений как в Украине, так и за рубежом. В конечном счете Пентагон передаст ВСУ требуемое количество оружия. В противном случае США не раскручивали бы маховик своего ВПК. В октябре Украина начнет получать технику по ленд-лизу.