ВОЙНА В Украине Украинские ПВО в среднем сбивают семь из десяти русских ракет

2022-09-05 14:31

Противовоздушная оборона Украины сбивает от 50 до 70 процентов вражеских ракет, заявил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью Армия Inform.

"Анализ авиационно-ракетных ударов россии показывает, что от 50 до 70 процентов вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Но, к сожалению, сегодня 100 процентов эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами - недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что пока у рашистов есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским военным удалось сбить все пять ракет, которые летели на Днепр.

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