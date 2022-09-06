ВОЙНА В Украине Когда силы украинской ПВО Украины смогут сбивать 100% вражеских ракет

2022-09-06 14:32

Об этом рассказал в интервью для АрміяInform начальник киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов.

"Анализ авиационно-ракетных ударов россии показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

В основном это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - уточнил он.