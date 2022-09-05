ВОЙНА В Украине роССийский "Тигр" рухнул в Днепр при попытке преодолеть Антоновский мост - Гиркин

2022-09-05 16:00

 

Террорист признал, что ВСУ сумели разрушить все стационарные переправы.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что россияне потеряли "Тигр", которым пытались проехаться по разрушенному Антоновским мостом.

Об этом он написал в соцсетях.

"ВСУ сумели разрушить все стационарные переправы до состояния невозможности переезда ними даже легкой военной техники (вчера при попытке преодолеть мост в Херсоне провалился бронеавтомобиль "Тигр"), а также наносят постоянных ударов по инженерным переправах - понтонных паромах", - заявил Гиркин.

Сегодня Херсонской области прогремели новые взрывы. Сообщается о новом попадании в Антоновский мост.

По словам очевидцев, взрывы произошли на железнодорожных путях Антоновского моста. На момент "прилета" там была колонна техники оккупантов, которая ждала переправы на правый берег Херсонской области.

 

 

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