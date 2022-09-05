ВОЙНА В Украине Украинцам назвали продукты, которыми следует запастись на зиму

2022-09-05 20:00

Предстоящая зима станет для большинства украинцев тестом на выживание. Кроме холода в квартирах, которым нас пугают власти, может возникнуть еще и проблема с продовольствием. Продукты в продаже, конечно, будут, однако цены на них станут эффективной диетой для похудения. Поэтому украинцам советуют запастись едой еще с осени. Это позволит пережить зиму без потрясений.

Специалисты дали советы, чем лучше запастись, чтобы не потратить деньги напрасно, и чтобы эти продукты зимой пригодились.

Прежде всего следует ориентироваться на питательные продукты длительного хранения. Причем в идеале – это если их можно было бы хранить без холодильника, ведь никто не может поручиться, что зимой у вас будет бесперебойное электричество.

Какие продукты длительного хранения следует припасти?

Здесь есть смысл запастись как продуктами, нуждающимися в приготовлении, так и теми, которые готовить не нужно.

Что касается первых, то обязательно следует закупить макаронные изделия, крупы, чай, кофе, специи для приготовления блюд. Если есть подвал, то можно заложить на хранение овощи: свеклу, морковь, картофель, лук.

Что касается второй группы продуктов, которые не нужно будет готовить, то здесь также есть немалый выбор.

Итак, стоит запастись: сахаром; солью; овощными консервами (можно собственного приготовления); мясными консервами; рыбными консервами; суповыми концентратами, кашами и пюре быстрого приготовления (вот когда наступил звездный час для Мивины); подсолнечным маслом; свежими фруктами длительного хранения; сухофруктами; орехами; медом; сухим молоком; сухарями.