ВОЙНА В Украине В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на юге и Донбассе: некоторые населенные пункты переходят под контроль Украины

2022-09-05 21:30



Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях продвигаются, а на других держат оборону. Так, часть населенных пунктов на юге страны и на Донбассе переходят под контроль украинских защитников.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, по всей линии фронта продолжается оборонная операция, которая предусматривает комплекс как наступательных, так и оборонных действий.

"Самые активные действия происходят на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались", – сказала замминистра.

Она отметила, что следует понимать, что война продолжается в динамике – на некоторых участках фронта Силы обороны продвигаются, тогда как на других держат оборону и ведут бои с оккупантами.

"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, происходит деоккупация", – сообщила Маляр.