ВОЙНА В Украине В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на юге и Донбассе: некоторые населенные пункты переходят под контроль Украины

2022-09-05 21:30


Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях продвигаются, а на других держат оборону. Так, часть населенных пунктов на юге страны и на Донбассе переходят под контроль украинских защитников.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, по всей линии фронта продолжается оборонная операция, которая предусматривает комплекс как наступательных, так и оборонных действий.

"Самые активные действия происходят на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались", – сказала замминистра.

Она отметила, что следует понимать, что война продолжается в динамике – на некоторых участках фронта Силы обороны продвигаются, тогда как на других держат оборону и ведут бои с оккупантами.

"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, происходит деоккупация", – сообщила Маляр.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский сообщил об успехах ВСУ и заговорил об освобождении Крыма

2022-09-05 19:30

Из-за контрнаступления ВСУ на Херсонщине оккупанты поставили на паузу "референдум"

2022-09-05 19:00

Ракетная батарея ВСУ уничтожила российский самолет без единого выстрела

2022-09-05 08:25

В Минобороны предложили альтернативу слову "русофобия"

2022-09-04 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на юге и Донбассе: некоторые населенные пункты переходят под контроль Украины

2022-09-05 21:30

ВСУ развивают контрнаступление по нескольким направлениям – аналитики ISW

2022-09-05 21:00

Украинцам назвали продукты, которыми следует запастись на зиму

2022-09-05 20:00

Зеленский сообщил об успехах ВСУ и заговорил об освобождении Крыма

2022-09-05 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на юге и Донбассе: некоторые населенные пункты переходят под контроль Украины 2022-09-05 21:30
ВСУ развивают контрнаступление по нескольким направлениям – аналитики ISW 2022-09-05 21:00
Украинцам назвали продукты, которыми следует запастись на зиму 2022-09-05 20:00
Зеленский сообщил об успехах ВСУ и заговорил об освобождении Крыма 2022-09-05 19:30