ВОЙНА В Украине Юбилейные 50 тысяч: потери оккупантов в Украине достигли критической отметки

2022-09-06 16:30

 

Украинские воины уничтожили уже более 50 тысяч оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили: личного состава - около 50150 (+350) человек ликвидировано, танков ‒ 2077 (+9) ед., боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед., артиллерийских систем - 1179 (+22) ед., РСЗО - 296 (+2) ед., средств ПВО - 156 ед., самолетов - 236 ед., вертолетов – 207 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9), крылатых ракет - 209 (+4), кораблей /катеров - 15 ед., автомобильной техники и автоцистерн – 3305 (+19) ед., специальной техники - 109 (+2)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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