Поездка российского президента на оккупированные украинские территории состоится, когда "время придет", заявил Песков.
Президент России Владимир Путин посетит оккупированный Донбасс, "когда придет время". Об этом в интервью Известиям заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.
Песков заявил, что у России "планы по развитию (Донбасса) обширные".
"И стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты", - говорит представитель Кремля.
Песков утверждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".
Ранее Путин озвучил новую цель "специальной операции" в Украине. По его словам, на территории соседней страны якобы "создается антироссийский анклав", который "угрожает самой России".