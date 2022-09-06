ВОЙНА В Украине Песков заявил о планах путина посетить Донбасс

2022-09-06 17:30

 

Поездка российского президента на оккупированные украинские территории состоится, когда "время придет", заявил Песков.

Президент России Владимир Путин посетит оккупированный Донбасс, "когда придет время". Об этом в интервью Известиям заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.

Песков заявил, что у России "планы по развитию (Донбасса) обширные".

"И стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты", - говорит представитель Кремля.

Песков утверждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".

Ранее Путин озвучил новую цель "специальной операции" в Украине. По его словам, на территории соседней страны якобы "создается антироссийский анклав", который "угрожает самой России".

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