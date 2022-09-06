ВОЙНА В Украине «Референдум» отменяется: в Запорожской области украинский спецназ взорвал склад «бюллетеней»

2022-09-06 18:00

 

Бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию в оккупированном Васильевском районе Запорожской области. В Каменке-Днепровской на воздух взлетели склад так называемых «бюллетеней» псевдореферендума и база ФСБ рф.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Миноброны Украины.

Отмечается, что украинский спецназ существенно повредил объекты, которые оккупанты в Каменке-Днепровской использовали в качестве мест базирования.

После взрывов в нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могли потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы.

Кроме того, уничтожено место хранения так называемых «бюллетеней» для проведения псевдореферендума. Причем, склад был подорван взрывом изнутри помещения, поэтому все печатные материалы уничтожены.

Взорвано и место базирования подразделения ФСБ рф. Оккупанты охраняли склад «бюллетеней». Количество убитых и раненых уточняется.

Известно, что выживших ФСБшников эвакуировали в направлении оккупированного Крыма.

В связи с этими событиями оккупанты ввели в Каменке-Днепровской комендантский час. Над городом замечены военные вертолеты.

«В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало», — подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.

Напомним, 31 августа в оккупированной части Запорожской области, в Бердянске, возле так называемого «штаба» коллаборантской организации «Мы вместе с Россией» прогремел взрыв. В этом помещении коллаборанты вели подготовку к так называемому «референдуму».

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