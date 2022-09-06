ВОЙНА В Украине МАГАТЭ прокомментировало ситуацию на Запорожской АЭС

2022-09-06 20:30

Международная организация МАГАТЭ прокомментировала ситуацию на Запорожской АЭС по возвращении из миссии на станции. Об этом информирует УНН.

Детали

В комментарии говорится, что резервную линию электропередачи, обеспечивающую контролируемую российскими силами Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине, намеренно отключили, чтобы потушить пожар, но она не была повреждена.

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«ЗАЭС продолжает получать необходимую для безопасности электроэнергию от своего единственного действующего реактора. Украина сообщила, что эта резервная линия будет под’соединена после тушения пожара» — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также добавили, что генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси 6 сентября опубликует доклад о ситуации с ядерной безопасностью в Украине, включая выводы миссии, которая побывала на ЗАЭС, а позже того же дня проинформирует Совет безопасности ООН о миссию на АЭС

Напомним

В результате пожара из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла узел Запорожской АЭС / Запорожской ТЭС с энергосистемой Украины, и отключен от сети энергоблок №6, питающий собственные нужды ЗАЭС.