ВОЙНА В Украине МАГАТЭ прокомментировало ситуацию на Запорожской АЭС

2022-09-06 20:30

 

Международная организация МАГАТЭ прокомментировала ситуацию на Запорожской АЭС по возвращении из миссии на станции. Об этом информирует УНН.

Детали

В комментарии говорится, что резервную линию электропередачи, обеспечивающую контролируемую российскими силами Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине, намеренно отключили, чтобы потушить пожар, но она не была повреждена.

Цитата

«ЗАЭС продолжает получать необходимую для безопасности электроэнергию от своего единственного действующего реактора. Украина сообщила, что эта резервная линия будет под’соединена после тушения пожара» — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также добавили, что генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси 6 сентября опубликует доклад о ситуации с ядерной безопасностью в Украине, включая выводы миссии, которая побывала на ЗАЭС, а позже того же дня проинформирует Совет безопасности ООН о миссию на АЭС

Напомним

В результате пожара из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла узел Запорожской АЭС / Запорожской ТЭС с энергосистемой Украины, и отключен от сети энергоблок №6, питающий собственные нужды ЗАЭС.

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