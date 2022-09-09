ВОЙНА В Украине В ближайшие три дня в Украине выпадет месячная норма дождей - объявлено штормовое предупреждение

2022-09-09 10:27

В ряде областей Украины 9-11 сентября выпадет месячная норма дождей, ожидается также сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях.

"В связи с перемещением атмосферного фронта и образованием активного циклона днем 9 сентября в западных областях в течение 10-11 сентября и в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, 11 сентября и в Полтавской областях пройдут значительные дожди. Местами ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

В указанных областях общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм).