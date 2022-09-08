Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской авиации. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51250 солдат.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 8 сентября ориентировочно составили:
Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.