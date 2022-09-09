Мир Латвия, Литва и Эстония достигли принципиального соглашения об ограничении передвижения россиян

2022-09-09 18:28

Латвия, Литва и Эстония "достигли принципиального соглашения" об ограничении передвижения россиян через свои границы с рф и беларусью

Официально объявят это в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД.

Исключения из запрета на въезд сделают только для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Напомним, в Эстонии уже начали аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам даже другими странами-участницами Шенгенского соглашения. Рашистам теперь крайне сложно попасть в эту гордую страну, которая с первых дней войны поддерживает Украину.