Мир Латвия, Литва и Эстония достигли принципиального соглашения об ограничении передвижения россиян

2022-09-09 18:28

Латвия, Литва и Эстония "достигли принципиального соглашения" об ограничении передвижения россиян через свои границы с рф и беларусью

Официально объявят это в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД.

Исключения из запрета на въезд сделают только для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Напомним, в Эстонии уже начали аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам даже другими странами-участницами Шенгенского соглашения. Рашистам теперь крайне сложно попасть в эту гордую страну, которая с первых дней войны поддерживает Украину.

 

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документ Смерть Елизаветы II - порядок наследования британской короны 2022-09-09 11:34
В Минобороны Польши заговорили о войне против рф - оборонный бюджет увеличен в два раза 2022-09-08 12:28
Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд роССиян с шенгенскими визами 2022-09-07 20:30