В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в доме будет выше +19°С

В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в домах будет выше +19° С, — сообщает Bild
Из-за отсутствия газа в стране, нарушившие этой зимой постановление правительства швейцарцы получат штраф и тюремное заключение на срок до трех лет. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства экономики Маркус Спурндли.
Для экономии электроэнергии в стране запрещено использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.
Нарушителей температурного режима планируют искать путем выборочных проверок.