ВОЙНА В Украине В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в доме будет выше +19°С

2022-09-12 10:26

В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в домах будет выше +19° С, — сообщает Bild

Из-за отсутствия газа в стране, нарушившие этой зимой постановление правительства швейцарцы получат штраф и тюремное заключение на срок до трех лет. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства экономики Маркус Спурндли.

Для экономии электроэнергии в стране запрещено использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Нарушителей температурного режима планируют искать путем выборочных проверок.

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2022-09-12 10:26
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ВОЙНА В Украине

В Минобороны сделали важное заявление по освобождению украинской армией населенных пунктов 2022-09-12 13:32
ПОЛНЫЙ СПИСОК Що слід мати вдома, щоб захиститися від наслідків ймовірної радіаційної аварії на Запорізькій АЕС 2022-09-12 12:28
Последний энергоблок Запорожской АЭС готовят к полной остановке - работал в режиме острова 2022-09-12 11:33
В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в доме будет выше +19°С 2022-09-12 10:26