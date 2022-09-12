ВОЙНА В Украине В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в доме будет выше +19°С

2022-09-12 10:26

В Швейцарии грозят штрафами и тюрьмой тем, у кого зимой в домах будет выше +19° С, — сообщает Bild

Из-за отсутствия газа в стране, нарушившие этой зимой постановление правительства швейцарцы получат штраф и тюремное заключение на срок до трех лет. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства экономики Маркус Спурндли.

Для экономии электроэнергии в стране запрещено использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Нарушителей температурного режима планируют искать путем выборочных проверок.