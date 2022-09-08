ВОЙНА В Украине Эксперт объяснил, почему ВСУ признали причастность к взрывам в Крыму только сейчас

2022-09-08 18:30

 

Военный эксперт Константин Машовец объяснил, почему главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о причастности украинской армии к взрывам в оккупированном Крыму только сейчас.

Свое мнение он высказал в эфире телеканала FREEDOM.

"Вы же понимаете, что если противник получает сведения о том, что противостоящая сторона обладает определенными средствами поражения, то он предпринимает меры противодействия. Если командование Вооруженных сил Украины решило признать некоторое отношение свое к "бавовнам" или "хлопкам" на крымских авиабазах, значит командование украинское считает, что противник на данный момент не может этому ничего противопоставить", - объяснил Машовец.

Эксперт отметил, что такие заявления "не делаются просто так", а с определенной целью.

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