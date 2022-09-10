ВОЙНА В Украине Совет Евросоюза утвердил прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с рф

2022-09-10 10:00

 

Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - отмечается в нем.

Ожидается, что решение вступит в силу уже 12 сентября. В частности, тогда визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро.

Также россиянам получить долгосрочные и многократные визы в страны ЕС станет намного сложнее, обычной станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки.

Решение Совета ЕС уже прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Решение приведет к увеличению визового сбора с 35 евро до 8 евро, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению сроков оформления виз и более строгих правил выдачи многократных виз. Конечно - это пока не полный визовый бан, который необходим в дальнейшем. Но - тоже хорошо", - отметил Ермак.

8 сентября стало известно, что страны Балтии и Польша закрывают въезд российским туристам. Уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Аналогичный шаг предпримут Латвия, Литва и Польша.

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