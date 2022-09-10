ВОЙНА В Украине фото + видео ВСУ прорвались к городскому совету Купянска и установили флаг Украины

2022-09-10 11:00

Военнослужащие сбросили российский триколор и подняли флаг Украины, а также знамя 92-й ОМБР. Официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.

Утром 10 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины добрались до городского совета города Купянск в Харьковской области. Свежие кадры опубликовал Телеграм-канал "UKR INFORM".

Бойцы ВСУ сбросили российский флаг на землю и продемонстрировали сине-желтый флаг 92-й отдельной механизированной бригады 1-го механизированного батальона возле фасада здания, которое действительно похоже на Купянский горсовет. Украинский флаг можно видеть также над главным входом.

Кроме того, украинские военные сфотографировались на крыше. Стоит отметить, что официального объявления о взятии Купянска Генштаб ВСУ пока не опубликовал.

Бойцы ВСУ на крыше здания в Купянске

В Сети также опубликовали видео, якобы снятое в Купянске. На кадрах можно заметить нескольких военных, которые заняли позицию на крыше здания. Один из них снял окрестности города с высоты и заявил: "Купянск дождался".

На другом видео можно заметить боевую технику, которая быстро едет по дороге мимо автобусных остановок, выкрашенных российским триколором. Голос за кадром утверждает, что ВСУ "накрыли" российские подразделения, которые едва успели перебросить на передовую. На горизонте можно заметить большие столбы дыма.