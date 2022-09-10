ВОЙНА В Украине Вопрос даже не Крыма. Подоляк рассказал, когда можно будет прогнозировать окончание войны

2022-09-10 16:00

Окончательным переломным моментом в войне станет не деокупация Крыма, а освобождение Донецка или Луганска. После можно будет спрогнозировать, когда именно закончатся боевые действия.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Комментируя контрнаступательные действия ВСУ на Харьковском направлении и на юге, чиновник отметил, что "сегодня происходит не перелом, а то, что и должно было происходить".

"Украина показывает, как она будет воевать, как она будет освобождать территории, включая Крым. Это будут абсолютно продуманные стратегически и тактически мероприятия на разных направлениях", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, "окончательный перелом произойдет после того, как падет один из двух ключевых для Кремля городов" - Донецк или Луганск.

"Вот в этот момент, собственно, все и закончится. Мы сможем уже четко математически прогнозировать, когда закончится война. Это вопрос даже не Крыма, а вопрос Луганска и Донецка. Это чрезвычайно важно, потому что вокруг этих двух городов и построена вся эта риторика странных субъектов из РФ, которые рассказывают о какой-то бомбардировке Донбасса", - добавил советник главы ОП.