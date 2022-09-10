ВОЙНА В Украине Потери рф в войне против Украины превысили 52 тыс. человек: Генштаб назвал самые горячие направления

2022-09-10 12:00

Российская армия на войне против Украины за предыдущие сутки (9 сентября) потеряла еще 350 солдат. Общее количество ликвидированных оккупантов достигло 52 250.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом утром в субботу, 10 сентября, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Что касается военной техники, то согласно последним данным, с 24.02 по 10.09 страна-агрессор ориентировочно потеряла:

– танков ‒ 2136 (+14 за минувшие сутки);

– боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9);

– артиллерийских систем – 1259 (+22);

– РСЗО – 311 (+5);

– средств ПВО – 162 (+3);

– самолетов – 239 (+0);

– вертолетов – 212 (+1);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10);

– крылатых ракет – 215 (+1);

– кораблей / катеров – 15 (+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27);

– специальной техники – 114 (+2).