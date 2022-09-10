Потери рф в войне против Украины превысили 52 тыс. человек: Генштаб назвал самые горячие направления

Российская армия на войне против Украины за предыдущие сутки (9 сентября) потеряла еще 350 солдат. Общее количество ликвидированных оккупантов достигло 52 250.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом утром в субботу, 10 сентября, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.
Что касается военной техники, то согласно последним данным, с 24.02 по 10.09 страна-агрессор ориентировочно потеряла:
– танков ‒ 2136 (+14 за минувшие сутки);
– боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9);
– артиллерийских систем – 1259 (+22);
– РСЗО – 311 (+5);
– средств ПВО – 162 (+3);
– самолетов – 239 (+0);
– вертолетов – 212 (+1);
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10);
– крылатых ракет – 215 (+1);
– кораблей / катеров – 15 (+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27);
– специальной техники – 114 (+2).