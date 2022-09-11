ВОЙНА В Украине Жданов объяснил важность освобождения Купянска для ВСУ

2022-09-11 10:00

Оперативное окружение означает, что наши войска фактически полностью перекроют Слобожанское оперативное направление.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск.

Об этом он сообщил 24 каналу.

Жданов отметил, что Купянск является основным логистическим узлом по обеспечению изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.

"Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск", — сказал эксперт и добавил, что в таком случае изюмская группировка оккупантов будет находиться в оперативном окружении нашими войсками.