ВОЙНА В Украине Как контрнаступление ВСУ повлияет на обмен пленными из рф — объяснение ГУР

2022-09-11 12:00

 

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины повлияют на обмен пленными с россией, но это влияние будет исключительно положительным.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Контрнаступление повлияет (на обмен пленными). Мы видим, как украинские Вооруженные силы берут в плен отступающих россиян, которые понимают безысходность своей ситуации. И благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется. Поэтому безусловно повлияет, и повлияет в положительном ключе», — объяснил Юсов.

По его словам, украинским защитникам, которые находятся в плену у оккупантов, и их родным чрезвычайно трудно. Однако украинская сторона делает все возможное для возвращения бойцов домой.

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