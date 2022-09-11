ВОЙНА В Украине Украину накрыл циклон: синоптик предупредила о похолодании и сильных дождях

2022-09-11 09:30

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в воскресенье, 11 сентября.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, по словам Диденко, в Украину пришел циклон с атмосферными фронтами.

"Ухудшилось, похолодало, усилился ветер. Кроме востока и юго-востока - там даже солнышко и теплее", - подчеркнула она.

В частности, в воскресенье дожди удержатся в большинстве областей Украины. Влажная погода ожидается в северных, центральных, западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Местами возможны сильные дожди. А вот на Запорожье, в Крыму и в восточных областях существенные осадки пройдут вряд ли. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, завтра еще будет оставаться с сильными порывами.

Что касается температуры воздуха, то холоднее всего будет на Волыни, Ровенщине, в Черниговской, Полтавской, Восточной Черкасщине, Сумской областях, части Харьковщины и Кропивницкого с районами - максимально днем ​​не выше +9+12 градусов.

Неожиданный скачок столбиков термометров вверх будет на Киевщине, Винницкой области, западных районах Черкасщины - до +16+19 градусов.

На востоке Украины столбики термометров будут колебаться от +15 до +20 градусов. В западных областях, кроме Волыни и Ровенщины, +16+20 градусов, в Закарпатье до +22 градусов. В южной части в течение дня +20+24 градуса.

В Киеве в воскресенье также ожидаются дожди и порывистый ветер. А вот столбики термометров днем ​​поднимутся до +18 градусов.