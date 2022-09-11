ВОЙНА В Украине Операция "Свертывание": в минобороны рф объяснили бегство оккупантов с Харьковщины в ходе контрнаступления ВСУ

2022-09-11 11:30

В министерстве обороны РФ разгром и бегство своих войск из Харьковской области объяснили так называемой операций "свертывания". Якобы было решено "перегруппировать" оккупантов в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий на Донецком направлении".

Об этом говорится в официальном заявлении минобороны РФ, которое долго не комментировало поражение армии захватчиков. "В течение трнх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "ДНР", – утверждает оборонное ведомство страны-агрессора.

Кроме того, оккупанты заявили, что в ходе своей "операции" якобы провели "ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

В российском минобороны РФ также рассказывают, будто "в целях недопущения ущерба российским войскам" наносили "мощным огневым поражением" потери в виде "более двух тысяч украинских и иностранных боевиков" и "свыше ста единиц бронетехники и артиллерии".

"В настоящее время российские подразделения целенаправленно осуществляют перегруппировку, которая сопровождается массированными ударами ВКС, высокоточным оружием и РСЗО по силам ВСУ. Противник, купившись на легкое продвижение на данном участке фронта, сам загоняет себя в ловушку", – заявили оккупанты.