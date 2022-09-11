ВОЙНА В Украине роССияне и коллаборанты начали покидать оккупированные с 2014 года города Луганщины, – Гайдай

2022-09-11 06:00



В Луганской области поднялась волна паники среди российских оккупантов и коллаборантов. Многие из них уже начали покидать города, которые РФ захватила еще в 2014 году.

Об этом 10 сентября в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что на востоке продолжаются "точечные" бои, но "в основном оккупанты убегают".

"Возможно, уже завтра услышим хорошие новости из Сватового, Кременной и Рубежного. Украинский флаг, который минувшей ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной, на своем месте, и сейчас рашисты уже все поняли, так что снимать не решаются", – рассказал он.

"Россияне и коллаборанты бегут из Луганщины, едут в сторону России. Упаковывают чемоданы, в частности, рашисты Луганска, Алчевска и других городов, которые были оккупированы еще в 2014 году. Очереди на выезд – километровые", – заявил Гайдай.