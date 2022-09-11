ВОЙНА В Украине путин проиграл все свои ставки – в Госдепе США прокомментировали действия кремля

2022-09-11 17:00

Энергетический шантаж россии в отношении Европы начался давно, но вызывает все большее беспокойство с приближением отопительного сезона. Страны континента должны твердо противостоять усилиям президента рф владимира путина запугать их этой зимой путем манипулирования ценами на энергоносители.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с европейскими коллегами в Брюсселе, пишет The New York Times.

Блинкен отметил, что Путин использует поставки природного газа в Европу как «оружие». Перекрыв поставки через «Северный поток», он создал дефицит, дорого обходящийся потребителям и предприятиям.

«Президент путин делает ставку на то, что эти действия сломят волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что кремль может заставить другие страны подчиниться», — сказал госсекретарь США, выступая в штаб-квартире НАТО.

Блинкен пообещал, что США помогут европейским странам, которые столкнутся с непомерными затратами на отопление, когда на континенте наступит холодная погода. Он добавил, что Европа станет только сильнее, если избавится от зависимости от российских энергоносителей.

«Во всем мире растет признание того, что, несмотря на то, что цена противостояния агрессии кремля высока, цена за компромиссы с ним будет еще выше», — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, путин хотел показать военное могущество, а теперь просит помощи у КНДР.

Планируя полномасштабное вторжение в Украину, российский диктатор путин хотел добиться успеха сразу в нескольких областях, но уже сейчас ясно, что он проиграл каждую сделанную им ставку.

Блинкен заявил, что путин полагал, что его вторжение покажет российское военное могущество, но российская армия обращается в Северную Корею и Иран для необходимых ей поставок.

Он отметил, что, по мнению путина, народ Украины разделен и его будет легко интегрировать в россию. Но он просчитался – украинцы дали ему решительный отпор, которого он не ожидал, и в этом он проиграл.

В то же время, по словам главы Госдепа, возможности Вооруженных сил Украины увеличиваются благодаря военному руководству страны, мужеству украинских защитников и поддержке союзников и партнеров.

«Путин рассчитывал на то, что впоследствии западные страны снизят экономическое давление на россию. Однако союзники объединились на фоне российских угроз, чтобы усилить экономические санкции, которые влекут за собой серьезные последствия для российской экономики. Россия уже не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевых секторах экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое уже использовали в Украине», – заявил он.

По словам Блинкена, путин проиграл все свои ставки.