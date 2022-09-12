ВОЙНА В Украине Последний энергоблок Запорожской АЭС готовят к полной остановке - работал в режиме острова

2022-09-12 11:33

В минувший уикенд 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

"10 сентября вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов. В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС. В нем подтверждается, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".