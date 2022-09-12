ВОЙНА В Украине ВСУ под Херсоном разгромили бригаду роССийских морпехов: выжившие отказались воевать

2022-09-12 17:30

С начала сентября Вооруженные Силы Украины достигли значительных успехов в деоккупации Харьковщины, а также в истощении ресурсов врага на Херсонщине. Украинские бойцы почти полностью уничтожили 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ВС РФ.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12 сентября.

Силы обороны на Херсонском направлении провели успешные действия, в результате чего подразделение российского оккупационного войска понесло непоправимые потери в живой силе. По информации Генштаба, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла около 85% личного состава.

Остальные военнослужащие из бригады имеют критически низкое морально-психологическое состояние, из-за чего они массово отказываются возвращаться в зону боевых действий.

Как известно, российская 810 отдельная бригада морской пехоты активно участвовала в аннексии Крыма, захвате украинских буровых платформ, вторжении в Мариуполь в 2014 и 2022 годах. Сейчас стараниями ВСУ от нее осталось 15% личного состава.

Ранее сообщал, что ВСУ уничтожили российских морпехов под Харьковом. Личный состав Северного флота страны-террориста РФ понес катастрофические потери.