ВОЙНА В Украине Будет ответ: эксперт объяснил, как путин попытается отомстить за провал на фронте

2022-09-12 19:30

 

ВСУ успешно освобождают оккупированные Россией территории Украины. За это армия РФ попытается отомстить и ответить.

Российские оккупанты за успехи ВСУ на фронте могут усилить ракетные обстрелы, пойти на очередной шантаж и отступить.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 канала.

По его словам, несмотря на успешные действия ВСУ, радоваться рано, ведь война еще не закончилась, и оккупанты точно попытаются ответить. Мусиенко говорит, что есть три варианта того, как оккупанты будут реагировать на свой провал.

Согласно первому варианту, россияне начнут "отмазываться" и говорить бред, что отступление с Харьковщины — это "тактический маневр", "хитрый ход", а они готовят в других точках ударные группировки. Кроме того, оккупанты однозначно усилят ракетные обстрелы территории Украины.

"Сейчас остатки войск, которые хотя бы на что-то способны на Востоке и Юге, они переведут в глухую эшелонированную оборону. Это, если им вообще это получится сделать, потому что может не выйти. Также они попытаются насобирать хоть какие-то резервы в России, чтобы дальше перебрасывать их", – объяснил эксперт.

По мнению Мусиенко, второй вариант состоит в том, что кроме усиления ракетных ударов и попытки "собрать резервы", Путин и его пособники могут снова начать угрожать тактическими ядерными ударами.

Третий сценарий, как считает эксперт, наименее вероятен. Россия может признать реальную ситуацию и принять решение об отступлении.

"Путина атакуют с двух сторон. Первые — "ястребы", которые требуют более активных и больших действий по войне, а он не может их продемонстрировать. Вторые — его атакует так называемое "либеральное крыло". Недавно было решение петербургских муниципальных депутатов одного из округов, которые предлагают обвинить Путина в госизмене. Похожее решение было и в Москве", — сказал он.

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