"Ситуация в развитии": Байден прокомментировал контрнаступление украинских войск

Американский президент отметил, что полностью информирован о ключевых действиях Вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден рассказал, что знает об успешном контрнаступлении украинской армии. Однако отказался подробно комментировать ситуацию из-за того, что ситуация нестабильна. Об этом он заявил во время своего выступления в Пентагоне, отвечая на вопрос журналиста.
Однако американский президент отметил, что полностью информирован о ключевых действиях Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация на украинском фронте продолжает развиваться.
"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", — сказал он.
Напомним, украинские военные продолжают наступление в Харьковской области и на юге Украины. В Генштабе обещают позже назвать все освобожденные населенные пункты для безопасности украинских военных. Также отмечается, что ВС РФ пытаются усилить свою группировку в оккупированном Херсоне.