ВОЙНА В Украине Германия поставит Украине новейшие системы ПВО IRIS-T - стали известны точные сроки

2022-09-13 08:26

Германия планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, а еще две - в начале следующего. Сроки поставок уточнила посол Германии Анка Фельдгузен в интервью Радио НВ.

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года", - сказала Фельдгузен.

Напомним, Украина договорилась о закупке немецкой системы ПВО IRIS-T еще в июне. Позже Берлине заявили, что обещанная Украине система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета.

Испытания IRIS-T SLM были завершены в январе 2022 года. В апреле 2022 года эти ракеты были поставлены, в частности, в Египет. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, высота - 20 км.

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