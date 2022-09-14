ВОЙНА В Украине Министр обороны Алексей Резников уверен, что после таких побед ВСУ воевать осталось недолго

2022-09-14 08:24

Воевать осталось недолго: министр обороны Алексей Резников убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте – россияне начнут бежать

"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее.

И возникнет вопрос : а куда им деваться? И нравственный дух... это будет, как лавина: дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется".