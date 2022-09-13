ВОЙНА В Украине В кремле заверили, что путин в курсе отступления войск рф в Украине

2022-09-13 16:30

В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, радио "Маяк"

Прямая речь Пескова: "Разумеется, все что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе "спецоперации", докладываются верховному главнокомандующему.

Президент (Путин) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения "специальной военной операции".

"Специальная военная операция" продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены".

Детали: Кроме того, Песков заявил, что откликаться на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского "предпосылок никаких нет".

Прямая речь Пескова: "Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Киевом и Москвой – ред.)".

Этому предшествовало:

С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. По подсчетам аналитиков, ВСУ за первые дни сентября отвоевали больше территорий, чем россияне захватили с апреля.

ВС РФ, убегая с Харьковщины, бросали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября заявил, что сейчас невозможны никакие переговоры с Россией о завершении войны, потому что российская сторона не может сформулировать адекватные позиции и вряд ли сдержит собственные обещания, а украинское общество "не хочет говорить с террористами".

Российские власти называют войну "спецоперацией" и с ее начала не раз меняли свою риторику, заявляли одни цели ("освобождение" Донбасса, "денацификация" и "демилитаризация" Украины, сопротивление НАТО, предотвращение войны), а преследовали другие (захват украинских территорий и создание сухопутного коридора к оккупированному в 2014 году Крыму).