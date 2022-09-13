ВОЙНА В Украине В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено

2022-09-13 21:00

За время оккупации в Изюме Харьковской области убито, по меньшей мере, 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушено, или существенно повреждено.

Об этом заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Как и по всей оккупированной территории, россияне совершали военные преступления и пытались их скрыть. По меньшей мере, тысяча местных жителей погибла в результате военных действий. Но мы считаем, что еще большее количество людей пострадали, потому что оккупанты разрушили все учреждения здравоохранения. Доступ к лекарствам был ограничен, россияне разграбили все аптеки", – отметил депутат.

По словам Стрельникова, сегодня в освобожденном Изюме остро стоит вопрос обеспечения лекарствами и госпитализация тяжело больных и раненых. В настоящее время в городе Изюме остается около 10 тысяч мирных жителей.

"В результате агрессии России более 80% инфраструктуры в городе разрушены. Это и частные дома, и многоквартирные и промышленные мощности. Но самое ужасное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областной власти", - добавил Стрельников.

Ранее стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Также мы писали, что СБУ обнародовала фото из освобожденного Изюма. Оккупанты, отступая, оставили множество боеприпасов и брошенной техники.