ВОЙНА В Украине В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено

2022-09-13 21:00

 

За время оккупации в Изюме Харьковской области убито, по меньшей мере, 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушено, или существенно повреждено.

Об этом заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Как и по всей оккупированной территории, россияне совершали военные преступления и пытались их скрыть. По меньшей мере, тысяча местных жителей погибла в результате военных действий. Но мы считаем, что еще большее количество людей пострадали, потому что оккупанты разрушили все учреждения здравоохранения. Доступ к лекарствам был ограничен, россияне разграбили все аптеки", – отметил депутат.

По словам Стрельникова, сегодня в освобожденном Изюме остро стоит вопрос обеспечения лекарствами и госпитализация тяжело больных и раненых. В настоящее время в городе Изюме остается около 10 тысяч мирных жителей.

"В результате агрессии России более 80% инфраструктуры в городе разрушены. Это и частные дома, и многоквартирные и промышленные мощности. Но самое ужасное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областной власти", - добавил Стрельников.

Ранее стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Также мы писали, что СБУ обнародовала фото из освобожденного Изюма. Оккупанты, отступая, оставили множество боеприпасов и брошенной техники.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ООН рассказали, сколько мирных украинцев погибло от агрессии роССии

2022-09-11 11:00

ВСУ близки к тому, чтобы создать котел вокруг Изюма, - ISW

2022-09-11 09:00

Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма

2022-09-10 17:30

Потери рф в войне против Украины превысили 52 тыс. человек: Генштаб назвал самые горячие направления

2022-09-10 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено

2022-09-13 21:00

В Украину заглянет лето: где будет температура до +24

2022-09-13 20:30

видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов

2022-09-13 19:30

Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений"

2022-09-13 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено 2022-09-13 21:00
В Украину заглянет лето: где будет температура до +24 2022-09-13 20:30
видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов 2022-09-13 19:30
Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений" 2022-09-13 19:00