Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе проведет встречу с президентом рф владимиром путиным.
Встреча состоится в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде, Узбекистан, 15-16 сентября.
Как сообщают турецкие СМИ ожидается, что президенты будут обсуждать ситуацию в Украине, а также, вероятно ситуацию в Сирии.
«На этой очной встрече основным вопросом повестки дня станет работа зернового коридора», - сообщает Hurriyet.
Также говорится, что Эрдоган, по всей видимости, будет настаивать на дипломатическом урегулировании при посредничестве Турции.
«Самой острой темой встречи Эрдогана и путина станет российско-украинская война. Эрдоган передаст своему российскому коллеге, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках попыток посредничества. Президент Эрдоган, который повторит свое предложение свести лидеров стран (имеется ввиду встреча Президента Украины с путиным – ред.), сделает акцент на дипломатическом решении», - пишет Hurriyet.
Добавим
Турецкая сторона не раз высказывала свое стремление выступить посредником в отношениях между Украиной и россией.
Кроме того, Эрдоган выступил посредником заключенной в конце июля в Стамбуле зерновой сделки.