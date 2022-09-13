ВОЙНА В Украине Эрдоган на этой неделе встретится с путиным: обсудят Украину и Сирию

2022-09-13 18:30

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе проведет встречу с президентом рф владимиром путиным.

Встреча состоится в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде, Узбекистан, 15-16 сентября.

Как сообщают турецкие СМИ ожидается, что президенты будут обсуждать ситуацию в Украине, а также, вероятно ситуацию в Сирии.

«На этой очной встрече основным вопросом повестки дня станет работа зернового коридора», - сообщает Hurriyet.

Также говорится, что Эрдоган, по всей видимости, будет настаивать на дипломатическом урегулировании при посредничестве Турции.

«Самой острой темой встречи Эрдогана и путина станет российско-украинская война. Эрдоган передаст своему российскому коллеге, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках попыток посредничества. Президент Эрдоган, который повторит свое предложение свести лидеров стран (имеется ввиду встреча Президента Украины с путиным – ред.), сделает акцент на дипломатическом решении», - пишет Hurriyet.

Добавим

Турецкая сторона не раз высказывала свое стремление выступить посредником в отношениях между Украиной и россией.

Кроме того, Эрдоган выступил посредником заключенной в конце июля в Стамбуле зерновой сделки.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины: поговорит с Эрдоганом

2022-09-07 17:00

Эрдоган предложил Путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС

2022-09-04 13:00

Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные авто

2022-08-25 17:30

Эрдоган намекнул Путину, что Крым нужно вернуть Украине

2022-08-24 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено

2022-09-13 21:00

В Украину заглянет лето: где будет температура до +24

2022-09-13 20:30

видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов

2022-09-13 19:30

Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений"

2022-09-13 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено 2022-09-13 21:00
В Украину заглянет лето: где будет температура до +24 2022-09-13 20:30
видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов 2022-09-13 19:30
Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений" 2022-09-13 19:00