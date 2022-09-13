ВОЙНА В Украине россияне прибегли к террору. Бьют по критическим объектам

2022-09-13 22:00

 

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия для полного захвата Донецкой области. Пытаются сорвать наступление ВСУ по отдельным направлениям.

Враг ведет воздушную разведку и пытается поражать позиции украинских подразделений, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Враг пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - сообщили в командовании.

Оккупанты продолжают терроризировать гражданских, добавили в Генштабе.

"Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в городах Харьков, Запорожье, Константиновка, Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

Всего за сутки враг нанес 5 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине.

"Провел более 20 обстрелов с реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам", - добавили в командовании.

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