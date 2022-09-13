Мир Ситуация вокруг Нагорного Карабаха: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

2022-09-13 13:35

Власти Армении и Азербайджана достигли договоренности о прекращении огня, начиная с сегодня с 09:00 по бакинскому времени (8.00 по Киеву). Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на свои источники.

Тем временем, в пресс-служба азербайджанского МИД сообщают, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудили по телефону продолжающиеся столкновения и напряженность на азербайджано-армянской границе.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потери Армении в результате обстрелов на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми. Однако, эта цифра не окончательная.

Напомним, накануне вечером Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть жертвы. Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении контртеррористической операции под названием Возмездие. Отмечается, что под контроль взят ряд высот на территории Карабаха. В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация.