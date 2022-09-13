ВОЙНА В Украине Доеккупация Донецка или Луганска полностью обрушит не только фронт, но и ситуацию на рф

2022-09-13 14:32

Доеккупация Донецка или Луганска полностью обрушит росийский фронт, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что росия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит росийский фронт и приведет к политической дестабилизации на рф", - написал Подоляк в Twitter во вторник, 13 сентября.

В уверены в реальности сценария деоккупации Луганска и Донецка, но для его осуществления необходимо "воля (оружие)".

Сейчас ВСУ ведут мощное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, для начала деоккупации региона нужно освободить город Лиман, за который несколько дней идут бои.