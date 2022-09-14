ВОЙНА В Украине Разведка США уверена, что на рф проблемы, массовое отступление оккупантов продолжится

2022-09-14 11:35

Оккупанты продолжат отступление, начавшееся после невероятно мощного контрнаступления ВСУ, считают в американской разведке, пишет The Washington Post.

"У росии проблемы. Теперь вопрос состоит в том, что их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники", – сказал один из американских чиновников.

Другой собеседник издания отмечает, что ВСУ продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи.

WP отмечает, что полномасштабное отступление (читай бегство) "второй армеи третьего мира" на Харьковщине говорит о ее стратегическом поражении.

Разведка США скептически относится к тому, что до сих пор не объявивший мобилизацию президент РФ Владимир Путин решит пойти на крайние меры - применение химического или тактического ядерного оружия. Там считают, что у России пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.

Собеседники издания считают, что ожидать прорыва ВСУ можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны.

Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили несколько крупных городов - Балаклею, Купянск и Изюм. Всего в регионе освобождено около полусотни населенных пунктов.