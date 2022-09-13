ВОЙНА В Украине Продолжаются бои за Лиман, роССийские войска покинули Кременную - ОВА

2022-09-13 18:00

 

Скоро ВСУ освободят Лиман, а оттуда уже до Луганской области рукой подать, заявил глава ОВА Гайдай.

Продолжаются бои за контроль над Лиманом, откуда начнется деоккупация Луганской области. На участок Сватово-Троицкое РФ, вблизи украинско-российской границы, стягивает остатки своих войск.

Об этом в эфире Настоящего времени рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Основной удар, конечно, будет там. Оттуда и начнется деоккупация Луганской области", - отметил Гайдай.

В то же время, по его данным, российские войска вышли из Кременной вместе з коллаборантами, но ВСУ там еще нет: "У нас уже три дня висит украинский флаг в Кременной, его никто не снимает. Соответственно, все коллаборанты и гауляйтеры удрали".

Нет даже пророссийских боевиков, подтвердил Гайдай.

На вопрос, почему РФ оставила город, Гайдай отметил: "Они (русские - ред.) прекрасно понимают, что российская армия посыпалась. Скоро ВСУ освободят Лиман, а оттуда уже до Луганской области рукой подать. При хорошем развитии событий шансов убежать у них оттуда не будет".

В настоящее время противник пытается создать оборонный рубеж в районе Сватово-Троицкого. "Там граница с РФ и уже переход от Лимана в Луганскую область", - объяснил Гайдай.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССия ищет пополнение для войска среди жителей Дальнего Востока и Камчатки – разведка

2022-09-13 17:00

"Этот процесс закончится развалом Федерации": Данилов рассказал, какие роССийские регионы уже выступают против путина

2022-09-07 19:00

Украинские войска освободили 4 села вблизи Херсона от роССийской оккупации - CNN

2022-08-30 17:30

Британская разведка: идут ожесточенные бои за Пески, на юге роССия усиливает подразделения

2022-08-14 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено

2022-09-13 21:00

В Украину заглянет лето: где будет температура до +24

2022-09-13 20:30

видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов

2022-09-13 19:30

Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений"

2022-09-13 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Изюме за время оккупации погибло более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушено 2022-09-13 21:00
В Украину заглянет лето: где будет температура до +24 2022-09-13 20:30
видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов 2022-09-13 19:30
Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений" 2022-09-13 19:00