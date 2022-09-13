ВОЙНА В Украине Продолжаются бои за Лиман, роССийские войска покинули Кременную - ОВА

2022-09-13 18:00

Скоро ВСУ освободят Лиман, а оттуда уже до Луганской области рукой подать, заявил глава ОВА Гайдай.

Продолжаются бои за контроль над Лиманом, откуда начнется деоккупация Луганской области. На участок Сватово-Троицкое РФ, вблизи украинско-российской границы, стягивает остатки своих войск.

Об этом в эфире Настоящего времени рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Основной удар, конечно, будет там. Оттуда и начнется деоккупация Луганской области", - отметил Гайдай.

В то же время, по его данным, российские войска вышли из Кременной вместе з коллаборантами, но ВСУ там еще нет: "У нас уже три дня висит украинский флаг в Кременной, его никто не снимает. Соответственно, все коллаборанты и гауляйтеры удрали".

Нет даже пророссийских боевиков, подтвердил Гайдай.

На вопрос, почему РФ оставила город, Гайдай отметил: "Они (русские - ред.) прекрасно понимают, что российская армия посыпалась. Скоро ВСУ освободят Лиман, а оттуда уже до Луганской области рукой подать. При хорошем развитии событий шансов убежать у них оттуда не будет".

В настоящее время противник пытается создать оборонный рубеж в районе Сватово-Троицкого. "Там граница с РФ и уже переход от Лимана в Луганскую область", - объяснил Гайдай.