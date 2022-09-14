ВОЙНА В Украине Оккупанты бегут из Мелитополя в сторону Крыма - Федоров

2022-09-14 16:00

Колонны военной техники оккупантов уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", - подчеркнул Федоров.

Как сообщил мэр, чтобы "вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских".

"Владельцам авто стоит заранее обезопасить свой транспорт. Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "асвабадители", - подчеркнул Федоров.

Ранее стало известно, что российские оккупанты в спешке едут из села Новониколовка, расположенного в 50 километрах от Мелитополя на фоне успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях.

Напомним, российские оккупационные войска ворвались на нашу землю рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль Мелитополь, однако против них выступили партизаны. В городе не раз были взрывы.

13 августа сообщалось, что партизанам удалось уничтожить железнодорожный мост в районе города.

16 августа Иван Федоров поделился, что в Мелитополе в районе подстанции было зафиксировано два взрыва. По предварительным сведениям, поврежден транзитный кабель. Остановилось вещание эфирного телевидения, которое также находится под контролем оккупантов.