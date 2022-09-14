ВОЙНА В Украине роССия признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

2022-09-14 16:30

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.

Об этом констатирует Институт изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", - подчеркивают аналитики.

В ISW отмечают, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений - вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный - как "жест доброй воли", - указали специалисты.

В Институте изучения войны добавляют, что министерство обороны РФ первоначально предложило подобное объяснение российской неудаче в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

К слову, американский лидер Джо Байден подчеркнул, что ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако указал, что впереди еще долгий путь.