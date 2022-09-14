ВОЙНА В Украине Оккупанты набирают в армию алкоголиков, наркоманов и осужденных: сводка Генштаба ВСУ

2022-09-14 17:00

Идут 203-и сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, за 13 сентября армия РФ нанесла 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершила 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины. Украинские воины успешно отбивают атаки врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций вдоль линии столкновения и пытаются перегруппировывать свои войска по отдельным направлениям, ведут воздушную разведку.

От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов: Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк , Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях россияне обстреливали инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области; на Харьковском направлении – Басово и Купянск;

– Басово и Купянск; на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

– Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка; на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковловка;

– Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковловка; на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

– Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка;

– Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка; на Запорожском направлении – Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное;

– Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное; на Южнобужском направлении – Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное.

В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области оккупанты заселяются в дома местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

Российская армия ежедневно несет большие потери в живой силе. Чтобы восполнить их, военное руководство ищет желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются.

Также продолжается набор так называемых "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранных много людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.

Оккупанты также проводят принудительную мобилизацию в оккупированной Горловке. Местные так называемые "военнослужащие" получили задачу вместе с "милицией" до 19 сентября набрать 6 тысяч человек. В городе разыскивают и задерживают мужчин, что вызывает массовое недовольство местных жителей.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

Спирное,

Майорск,

Одрадовка,

Веселая Долина,

Водяное,

Авдеевка,

Безымянное,

Новогригорьевка.

В течение суток украинская авиация нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили:

2 вражеских самолета (Су-25 и Су-24М),

1 вертолет Ми-8,

1 БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по девяти пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.