Идут 203-и сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, за 13 сентября армия РФ нанесла 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершила 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины. Украинские воины успешно отбивают атаки врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
Оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций вдоль линии столкновения и пытаются перегруппировывать свои войска по отдельным направлениям, ведут воздушную разведку.
От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов: Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк , Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
На других направлениях россияне обстреливали инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области оккупанты заселяются в дома местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.
Российская армия ежедневно несет большие потери в живой силе. Чтобы восполнить их, военное руководство ищет желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются.
Также продолжается набор так называемых "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранных много людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.
Оккупанты также проводят принудительную мобилизацию в оккупированной Горловке. Местные так называемые "военнослужащие" получили задачу вместе с "милицией" до 19 сентября набрать 6 тысяч человек. В городе разыскивают и задерживают мужчин, что вызывает массовое недовольство местных жителей.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов:
В течение суток украинская авиация нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили:
Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по девяти пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.